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На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 13:55

Дегтярев рассказал, что в России создадут федерацию ски-альпинизма

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Дегтярев рассказал, что в России создадут федерацию ски-альпинизма
Фото: социальные сети Михаила Дегтярева

Глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в стране появится федерация по ски-альпинизму:

«Нам предстоит создать одну новую организацию, Всероссийскую федерацию ски‑альпинизма. Медаль у нас была (на Олимпийских играх‑2026 в Милане), серебро. Эта федерация будет создана в России, пока ее временно развивает Федерация скалолазания России», – сказал Дегтярев.

На Олимпиаде в Италии единственную медаль нашей сборной принес ски‑альпинист Никита Филиппов. Он завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Россияне выступали в нейтральном статусе.

#михаил дегтярев #Владимир Путин
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