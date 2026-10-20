Дегтярев рассказал, что в России создадут федерацию ски-альпинизма

Фото: социальные сети Михаила Дегтярева

Глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в стране появится федерация по ски-альпинизму:

«Нам предстоит создать одну новую организацию, Всероссийскую федерацию ски‑альпинизма. Медаль у нас была (на Олимпийских играх‑2026 в Милане), серебро. Эта федерация будет создана в России, пока ее временно развивает Федерация скалолазания России», – сказал Дегтярев.



На Олимпиаде в Италии единственную медаль нашей сборной принес ски‑альпинист Никита Филиппов. Он завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Россияне выступали в нейтральном статусе.