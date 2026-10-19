Бюджет-2027, новый вице-премьер и запрет вейпов: главное с сессии Госсовета РТ

Проект бюджета – 2027 принят в первом чтении на заседании Госсовета РТ. Депутаты также рассмотрели риски при запрете продажи вейпов и обсудили обращение к Правительству РФ, касающееся дополнительных мер защиты людей от нападений собак. Кроме того, приняты законопроекты по поддержке участников СВО их семей. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Алексей Песошин представил кандидатуру Александра Лапина на пост заместителя Премьер-министра республики

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане назначили нового вице-премьера по вопросам поддержки участников и ветеранов СВО

Ключевым вопросом сессии стал законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Но до его рассмотрения депутаты поддержали предложение Раиса Татарстана Рустама Минниханова о назначении Героя России Александра Лапина заместителем Премьер-министра республики.

«Александр Павлович имеет высшее военное образование, звание генерал-полковника, удостоен звания Героя России», – сказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, представляя его кандидатуру.

Он отметил, что Лапин окончил Казанское танковое командное училище, затем Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

«Прошел путь от командира танкового взвода до командующего войсками Центрального, а позже Ленинградского военных округов, занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ. Опыт, полученный Александром Павловичем в ходе службы на различных должностях, позволит эффективно решать задачи, поставленные Раисом Татарстана, в том числе в части поддержки участников специальной военной операции и взаимодействия с Ассоциацией ветеранов СВО, Фондом «Защитники Отечества» и федеральными органами власти», – подчеркнул Песошин.

Александр Лапин будет курировать вопросы поддержки, реабилитации и социальной адаптации участников и ветеранов специальной военной операции Фото: gossov.tatarstan.ru

По его словам, как уроженец Татарстана, Лапин хорошо знает специфику республики и пользуется заслуженным авторитетом среди военнослужащих и ветеранского сообщества.

Новый вице-премьер будет курировать вопросы поддержки, реабилитации и социальной адаптации участников и ветеранов специальной военной операции.

«Привлечение коммерческих заимствований не планируется»

Законопроект о бюджете республики парламентарии приняли в первом чтении большинством голосов. Так, бюджет РТ на 2027 год сверстан по доходам в объеме 558,1 млрд рублей, по расходам – 566,6 млрд рублей, с дефицитом – 8,5 млрд рублей.

«В проекте бюджета не учтены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета. В настоящее время в проекте федерального закона о бюджете объемы финансовой помощи по субъектам РФ не распределены. Данные объемы будут распределены в федеральном бюджете поправками ко второму чтению», – рассказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

Марат Файзрахманов: «В проекте бюджета не учтены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета. В настоящее время в проекте федерального закона о бюджете объемы финансовой помощи по субъектам РФ не распределены» Фото: gossov.tatarstan.ru

При расчете доходов учтены текущие неблагоприятные тенденции: ослабление потребительского спроса, снижение инвестиционной активности из-за ограниченного доступа к заемным ресурсам, а также неблагоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, добавил председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Именно эти факторы не позволили заложить в прогноз излишне оптимистичные показатели», – отметил он.

По словам Якунина, продолжится последовательное снижение долговой нагрузки. Долговая нагрузка по итогам прошлого года уже снижена до 19,9% от объема налоговых и неналоговых доходов против 22,5% годом ранее. «Привлечение коммерческих заимствований не планируется – бюджет формируется за счет собственных доходов и федеральной поддержки. Это принципиальная позиция, которой Правительство РТ намерено придерживаться», – заявил он.

Леонид Якунин: «Мы не закрываем глаза на риски. Совокупные выпадающие доходы по налогу на прибыль в 2027 году составляют около 20,9 млрд рублей» Фото: gossov.tatarstan.ru

Доля первоочередных и социально значимых расходов составит порядка 84–86%. Охват расходов государственными программами обеспечен на уровне не менее 90% ежегодно, подчеркнул депутат.

«Мы не закрываем глаза на риски. Совокупные выпадающие доходы по налогу на прибыль в 2027 году составляют около 20,9 млрд рублей. Это следствие ранее принятых изменений федерального законодательства – отмены льгот по НДПИ и корректировок в части акциза на нефтяное сырье. Компенсации из федерального бюджета по отмене льгот не предусматриваются. Изменения в распределении акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты снижают поступления в бюджет республики еще на 7 млрд рублей ежегодно. С этими потерями предстоит работать – искать дополнительные резервы и повышать эффективность собираемости», – резюмировал Якунин.

Фарид Абдулганиев напомнил депутатам, что проект бюджета обсуждался с представителями муниципальных образований, на парламентских комитетах и на парламентских слушаниях Фото: gossov.tatarstan.ru

«Общая сумма поступлений по налогу на доходы физлиц до конца года ожидается в размере 239 млрд рублей»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Абдулганиев напомнил депутатам, что проект бюджета обсуждался с представителями муниципальных образований, на парламентских комитетах и на парламентских слушаниях. «У всех депутатов была возможность задать интересующие их вопросы и получить ответы. С учетом этого есть предложение дополнительных вопросов докладчикам не задавать», – заявил он.

Однако главе Минфина все же поступило два вопроса. Так, депутат Андрей Ляпунов поинтересовался ожидаемым объемом налога на прибыль организаций, в том числе от нефтяных компаний.

«Мониторинг Министерства финансов охватывает около 1,7 тыс. налогоплательщиков по налогу на прибыль. От них в бюджет республики поступает около 88% от всей суммы налога на прибыль. В 2026 году поступление налога на прибыль в бюджет ожидается в размере 170 млрд рублей, в том числе от компании нефтяной отрасли – порядка 40%», – ответил Файзрахманов.

Он добавил, что в доходной части бюджета на 2027 год налог на прибыль заложен в размере 135,6 млрд рублей. «В том числе от нефтяной отрасли ожидается поступление около 35%», – сказал министр финансов.

Депутат Александр Лившиц спросил об исполнении налога на доходы физических лиц в этом году и о прогнозе его поступлений в бюджет на 2027 год.

«На 1 октября налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет в объеме 168 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост почти на 13%. Общая сумма поступлений по налогу на доходы физлиц до конца года ожидается в размере 239 млрд рублей», – сообщил Файзрахманов.

По его словам, в 2027 году поступление этого налога прогнозируется в сумме 253 млрд рублей.

Рягат Хусаинов: «Запрет вводится сроком на пять лет – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Такой экспериментальный период определен 186-м федеральным законом от 26 июня этого года» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Когда легальная продажа запрещена, спрос часто не исчезает, а перемещается в нелегальный сегмент»

Законопроект о запрете в Татарстане розничной продажи вейпов и жидкостей для них депутаты Госсовета РТ обсудили с представителями непарламентских партий.

«Запрет вводится сроком на пять лет – с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Такой экспериментальный период определен 186-м федеральным законом от 26 июня этого года», – рассказал председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, представляя документ.

По его словам, основная цель запрета – защита здоровья населения от негативных последствий потребления никотиносодержащей продукции, прежде всего среди молодежи.

После выступления депутата Абдулганиев напомнил, что по федеральному закону политические партии, не представленные в региональном парламенте, вправе не менее одного раза в год участвовать в его заседании.

«В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 14 политических партий. Приглашение на сегодняшнее заседание были направлены всем региональным отделениям политических партий, зарегистрированным в Татарстане и не имеющим представительство в Госсовете. Региональные органы двух политических партий направили своих представителей», – заявил он, передав слово гостям.

Первый секретарь комитета татарстанского отделения «Коммунистов России» Мунир Гафиятуллин отметил, что региональное отделение коммунистической партии поддерживает законопроект. Однако он обратил внимание на ключевой, по его мнению, риск – уход этого рынка в тень.

«Когда легальная продажа запрещена, спрос часто не исчезает, а перемещается в нелегальный сегмент через мессенджеры, скрытые каналы из других регионов. В результате бюджет теряет не только налоги с легальных продаж, но и потенциальные поступления от акцизов», – заметил он.

Гафиятуллин подчеркнул, что, по оценкам экспертов, доля теневого рынка вейпов уже достигает 75%. «В одном регионе продажа запрещена, а в соседнем – разрешена. Продукция просто протекает через границы, реализуется нелегально. И существующие штрафы недостаточны, чтобы сделать нелегальный бизнес экономически невыгодным, то есть предстоит еще большая работа, чтобы появились подзаконные акты с мерами наказания», – сказал он.

Подводя итог обсуждению, Абдулганиев попросил депутатов учесть озвученные предложения при подготовке законопроекта ко второму чтению. Сегодня проект закона приняли в первом чтении и установили срок внесения поправок до 27 октября.

Без обсуждения депутаты одобрили обращение Госсовета РТ к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного правового регулирования отношений в области обращения с потенциально опасными собаками Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане введут дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей

Без обсуждения депутаты одобрили обращение Госсовета РТ к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного правового регулирования отношений в области обращения с потенциально опасными собаками.

В обращении депутаты просят включить бультерьеров в перечень потенциально опасных собак. Кроме того, парламентарии предлагают обязать владельцев потенциально опасных собак проходить обучение по курсу социальной адаптации в специализированных организациях, осуществляющих дрессировку животных. Для этого потребуется подготовить законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-й федеральный закон.

Депутаты также приняли законопроекты, которые обеспечивают дополнительную поддержку участников СВО и их семей. Один проект закона расширяет перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на обеспечение жильем. Действие льготы теперь распространится на граждан, выполнявших боевые задачи на государственной границе в других регионах, например в Белгородской, Курской или Брянской областях.

Еще один принятый законопроект защищает жилищные права семей военнослужащих, погибших в ходе СВО. В частности, запрещено снимать с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях членов семьи погибшего участника СВО. И площадь жилого помещения, на которую претендовала семья по договору социального найма, уменьшаться не будет.

Более того, будут восстановлены права семей погибших бойцов, снятых с жилищного учета до вступления закона в силу.