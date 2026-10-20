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На главную ТИ-Спорт 20 октября 2026 14:26

Фигуристка Муравьева вернулась в группу Евгения Плющенко

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Фигуристка Муравьева вернулась в группу Евгения Плющенко
Фото: fsrussia.ru

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата страны Софья Муравьева вернулась в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, спортсменка провела первую тренирову сегодня.

Отметим, что девушка уже тренировалась в «Ангелах Плющенко» до конца сезона-2024/25, а весной 2025 года академия и фигуристка прекратили сотрудничество, после чего ее тренером стал заслуженный тренер России Алексей Мишин.

В минувшие выходные Муравьева выступила на этапе Гран-при России в Казани, заняв 10-е место. Спортсменка выходила на лед без тренера.

#фигурное катание #евгений плющенко
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