Ведущие шоу «Особенности национальной кухни» рассказали о съёмках в Казани

Фото предоставлено пресс-службой ТВ-3

17 октября на телеканале ТВ-3 вышел казанский выпуск популярного гастро-тревел-шоу «Особенности национальной кухни». В честь этого события ведущие проекта – народный комик Михаил Стогниенко, его супруга Ксения и итальянский шеф-повар Пьер Карбонара дали интервью и поделились с корреспондентом агентства «Татар-информ» своими впечатлениями от съёмок в столице Татарстана.

Формат проекта построен на контрастах и живой реакции жителей. Пьер Карбонара, потомственный итальянский ресторатор, живущий в России уже больше 15 лет, привозит в каждый город блюдо высокой европейской кухни. В Казани его первым вызовом стали классические итальянские инвольтини из баклажанов с рикоттой в томатном соусе. Реакция казанцев оказалась неоднозначной: кто-то посчитал угощение слишком сытным, а кто-то разошёлся во мнениях о вкусе и справедливой цене. При этом традиционную шкалу оценок авторы шоу перевели в местную «валюту» – качество и оригинальность блюд измеряли исключительно в чак-чаках.

Изучив вкусы жителей и прогулявшись по Центральному рынку, шеф-повар создал авторское блюдо с акцентом на татарский колорит – каннеллони, начинённые томлёной кониной под сливочно-пармезановым соусом.

Для съёмочной группы визит в Казань стал возможностью выйти за рамки стандартных туристических буклетов. Актер Михаил Стогниенко отметил, что бывал в Казани больше сотни раз – со времён КВН, гастролей «Однажды в России» и работы в проектах друзей. Однако его привычный маршрут всегда ограничивался цепочкой «аэропорт – отель – концертная площадка».

«Сказать, что увидел что-то принципиально новое в плане города – сложно. Но благодаря нашему проекту мы стали гулять по городу гораздо больше. Например, улицу Баумана я никогда раньше не проходил от начала до конца, только какими-то отрезками. А в этот раз прошли целиком. Поставил себе галочку, это было прикольно», – рассказал Михаил Стогниенко.

Съёмочный процесс завёл команду в самые контрастные локации: в Казанском цирке Пьер пробовал себя в роли клоуна, а Михаил и Ксения участвовали в цирковой пантомиме. В этнокомплексе «Туган авылым» ведущие прошли символический «путь татарина», а у стен Казанского Кремля попали на яркий фестиваль.

Настоящим же откровением для съёмочной группы стал экстрим-парк «Урам» на набережной Казанки.

«Главное открытие – это “Урам-парк”. Оказывается, там такая классная тусовка! Я даже не подозревала, что у вас существует такой пласт молодёжной жизни. За это я и люблю наше шоу: нас постоянно окунают в места и активности, о которых я бы сама никогда не узнала. Например, я впервые встала на скейтборд, представляете?», - призналась Ксения Стогниенко.

Своими впечатлениями от прогулок по городу поделился и шеф-повар Пьер Карбонара:

«Ваш Кремль – один из самых красивых, которые я когда-либо видел в России! Учитывая, что я жил у моря, в Казани я чувствую себя как дома: у вас потрясающие променады, набережные с красивым видом на воду, парки. Кстати, гуляя по «Ураму», я встал на скейтборд спустя 35 лет – и у меня всё получилось!», – уточнил он.

Гастрономические открытия оказались не менее яркими, чем культурные. Главным фаворитом итальянского шефа стала конина. Её нежную текстуру и сочность Пьер Карбонара готов хвалить бесконечно. По его словам, российская кухня регулярно удивляет его своими сочетаниями:

«В отличие от Италии, где преобладает морская рыба, в России много блюд готовят из речной рыбы. Для меня стало удивлением, что во многих блюдах русской кухни используют картошку, мясо и грибы – это просто везде. У нас в Италии намного больше используют различных овощей и фруктов, которыми можно «поиграть в тетрис» при составлении блюд».

Ксения Стогниенко отдала своё сердце татарским оладьям – коймаку.

«С порога нас встретили чак-чаком, это такая забота, сразу чувствуешь себя как дома. А потом меня угостили горячими лепёшками «коймак». Мы их назвали «татарские панкейки», только «коймак»», – рассказала Ксения.

Фото предоставлено пресс-службой ТВ-3