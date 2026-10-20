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Общество 20 октября 2026 14:13

ЦИК РТ и «Татмедиа» наградили СМИ Татарстана за активное освещение выборов

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В «Татмедиа» наградили 70 журналистов республиканских СМИ за информационное сопровождение выборов депутатов Государственной Думы 2026 года. Почетные грамоты и благодарственные письма ЦИК Татарстана вручили председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев и Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Салимгараев высоко оценил совместную работу медиасообщества в ходе кампании.

«Это была отличная избирательная кампания. Совместно с вами была проведена многопрофильная, интересная, бойкая работа. Спасибо огромное за эту работу, было интересно. Есть круг людей, которые могут реализовать даже наши амбициозные идеи. Это прекрасно, когда есть такие партнеры, с которыми можно работать», – сказал он.

Андрей Кондратьев от имени ЦИК сердечно поблагодарил журналистов, подчеркнув масштаб проделанной работы. «Работы проделана огромное множество. Сегодня прекрасный повод – 70 здесь в зале представителей средств массовой информации, и это еще не все, кого мы отметим», – отметил он.

Председатель ЦИК РТ привел цифры: были аккредитованы 470 журналистов и 81 издание, вышло 8 федеральных развернутых репортажей, свыше 90 репортажей на телеканалах, более 4 тыс. журналистских материалов в СМИ и более 10 тыс. публикаций в соцсетях.

Мобильным избирателем воспользовались 70 тыс. человек вместо ожидавшихся 30 тыс., а волонтерами стали 650 человек. По его словам, это прямая заслуга СМИ, которые «дошли, донесли информацию и достучались до сердец».

Кондратьев также передал слова благодарности от руководства республики и председателя ЦИК России Эллы Панфиловой, отдельно отметив координирующую роль «Татмедиа».

«Спокойно, без паники, без какого-то надрыва все было сделано четко, профессионально и в меру», – заключил он.

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