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Экономика 20 октября 2026 14:55

Татарстан за год экспортировал более 102 тыс. тонн зерна

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В этом году Татарстан экспортировал в зарубежные страны 102,1 тыс. тонн зерновых культур более чем на 24,8 млн долларов США. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Более 2,7 тыс. тонн экспортировано в Восточную Европу, свыше 96,5 тыс. тонн – на Ближний Восток и Закавказье, а также более 2,5 тыс. тонн – в Азию. Целевые страны – Китай, Индия, Иран и страны Таможенного союза», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Из республики было отправлено 7,1 тыс. тонн пшеницы, 29,7 тыс. тонн кукурузы, 62,1 тыс. тонн ячменя и 3,1 тыс. тонн гречихи.

#экспорт зерна
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