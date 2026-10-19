Команда РТ впервые за 12 лет выиграла окружной слет поисковиков «Никто не забыт»

Команда Татарстана выиграла XII окружной слет поисковиков «Никто не забыт» – впервые за 12 лет. Соревнования прошли в Нижегородской области. Команда из РТ заняла первое место в общекомандном зачете.

«Поздравляю команду Татарстана с победой! Ребята проделали большую работу и достойно представили республику. В следующем году мы примем финал слета у себя и будем рады видеть команды из регионов округа в Татарстане», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

В очном этапе участвовали 14 команд из регионов ПФО и сборная Уральского федерального округа. Второе место заняла команда Нижегородской области, третье – Чувашской Республики.

Слет объединил молодых поисковиков и их наставников для обмена опытом, совершенствования практических навыков и совместной работы по сохранению памяти о защитниках Отечества. В подведении итогов слета принял участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В рамках слета поисковики изготовили 100 окопных свечей, подготовили маскировочные сети и собрали теплые вещи для отправки в зону проведения специальной военной операции ко Дню народного единства.

Проект «Никто не забыт» объединяет поисковые отряды Приволжского федерального округа на протяжении 12 лет. Его участники занимаются сохранением исторической памяти, устанавливают судьбы погибших защитников Отечества и передают знания о военной истории следующим поколениям. Работа поискового движения соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».