Президент Татарстана наградил победителей конкурса «Благотворитель года-2017»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил победителей конкурса «Благотворитель года-2017». Его итоги подвели сегодня в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Победителями конкурса стали 59 благотворителей.

Итоги конкурса подвели по семи категориям: крупные и средние предприятия, организации, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, физические лица, благотворительные фонды и средства массовой информации.

Президент Татарстана наградил ставших победителями в номинации «Добрые традиции» руководителей предприятий, которые регулярно занимаются благотворительностью. Так, из рук Рустама Минниханова награды получили руководители ПАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ», ПАО «КАМАЗ», ПАО «КВЗ», АО «Татэнерго», АО «Холдинговая компания "Ак Барс"» и других компаний.

Лидер республики также вручил награды победителям в номинации «Гражданин благотворитель».

«Благодаря нашим благотворителям мы решили большое количество вопросов. Мы говорим и о программах, когда мы оказываем ту или иную поддержку какой-то категории детей, мы говорим о программах, связанных с подготовкой детей к школе. В то же время мы можем назвать крупные наши проекты, [такие] как возрождение древнего города Болгар, острова-града Свияжск, воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери», – сказал он.

Всегда были и остаются примером семьи, где воспитываются свои и приемные дети. «На примере этих семей мы говорим о будущем нашей республики», – подчеркнул Минниханов.

«Мы высоко ценим это движение. Мы всегда должны отмечать деятельность компаний и людей, которые хотят сделать что-то лучше не только себе, но и тем людям, которые находятся рядом. Я еще раз хотел бы поблагодарить всех благотворителей, наши крупные компании, физические лица, наших ветеранов, которые присутствуют вместе с нами, наших священнослужителей», – добавил Президент РТ.

Благотворители помогают решать социальные вопросы там, где возможности бюджета ограничены, уверен Рустам Минниханов. «Многие вещи решаются на уровне республики, на уровне муниципалитетов. Конечно же, те вопросы, которые невозможно решить только за счет бюджета, они решаются благодаря нашим инициативным компаниям и физическим лицам, благодаря нашим благотворителям», – сказал он.

Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев наградил победителей в номинации «Крупные и средние предприятия, организации». «Время быстро проходит. Мы говорили, что мы сами еще будем меняться. Нам самим понравится, что мы занимаемся благотворительностью. Человек, который занимается благотворительностью, сам становится лучше», – обратился он к присутствующим.

В благотворительности в той или иной форме принимает участие вся республика, отметил Госсоветник РТ. «Занимаясь благотворительностью по многим направлениям, мы делаем доброе дело, которое делает нас духовно богаче. Без духовного богатства в нашем мире сложно прожить», – подчеркнул он.

На торжественной церемонии в ГБКЗ имени Сайдашева награды получили также победители в номинациях «Некоммерческие организации», «Индивидуальные предприниматели», «Предприятия малого бизнеса», «Благотворительные фонды» и «Средства массовой информации».

Конкурс «Благотворитель года» проводится ежегодно с 2007 года в рамках деятельности Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности. За 11 лет в нем приняли участие более 2 тыс. предпринимателей, НКО, СМИ, благотворительных фондов и физлиц. Общая сумма благотворительных пожертвований участников конкурса превысила 35 млрд рублей.

За прошлый год участники конкурса направили на благотворительную помощь более 6,9 млрд рублей. В 2017 году на конкурс поступило 157 заявок от 138 участников. Из них 59 стали победителями.