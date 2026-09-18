Более 70 звонков за день приняли избиркомы Татарстана по голосованию на дому

Явка избирателей Татарстана на выборы депутатов Государственной Думы России на 15:00 по московскому времени составила 23,5% от общего числа. Об этом сообщил председатель центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

«Голосование проходит в штатном режиме. Жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало, конфликтов нет. Выборы идут спокойно, организованно», – подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что на данный момент в республике отработаны первые 56 заявок на волонтерское сопровождение избирателей на участках. Кроме того, только за сегодняшний день поступило свыше 70 звонков по вопросам голосования на дому.