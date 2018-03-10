В Сети появился официальный гимн ЧМ-2018

(Казань, 10 марта, «Татар-информ»). Американский певец Джейсон Деруло выложил на своем YouTube-канале песню, которая станет официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу.
Артист исполнит получившую название Colors композицию на открытии мундиаля.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Казань примет шесть матчей ЧМ-2018. Это будут встречи Франция – Австралия (группа C, 16 июня), Иран – Испания (группа B, 20 июня), Польша – Колумбия (группа H, 24 июня) и Южная Корея – Германия (группа F, 27 июня), а также два матча плей-офф – одна восьмая и одна четвертая финала.