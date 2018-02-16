В Елабуге прошла заповедная лыжня-2018

(Елабуга,16 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На территории туристско-рекреационного комплекса «Малый бор» национального парка «Нижняя Кама» состоялись традиционные лыжные соревнования. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 2 км, а мужчинам – в 4 км, сообщают в нацпарке.



Лыжный маршрут проходил по экологической тропе. Победителем лыжной гонки среди мужчин стал Ринур Бекмансуров, который финишировал с результатом чуть более 15 мин, среди женщин быстрее всех дистанцию преодолела Эльвира Аппакова.

Победителям вручили дипломы, памятные подарки от национального парка и спонсора. После лыжни участники поделились своими впечатлениями от соревнований.