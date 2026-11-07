Татарстанец Кирилл Козлов завоевал бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте

Фото: Федерация гимнастики России

Татарстанский спортсмен Кирилл Козлов завоевал бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте в составе сборной России, сообщает Минспорта РТ.

В командном финале в индивидуальных прыжках россияне поднялись на третью ступень пьедестала, а Козлов установил личный рекорд суммы баллов за одно упражнение – 65,180.

В составе команды также выступали Кирилл Пантелеев, Дмитрий Нартов и Данила Касимов. Золото завоевала сборная Белоруссии, серебро – команда Китая. Турнир проходил в китайском Нанкине.

Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны: в 2021 году они выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов были вынуждены пропустить, а на чемпионате мира 2025 года в Испании выступали в нейтральном статусе.

Атлеты из России на текущем турнире завоевали три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Чемпионат мира завершится 8 ноября.