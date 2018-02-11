Денис Спицов стал четвертым в скиатлоне на ОИ-2018

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Российский лыжник Денис Спицов занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане, где сегодня был разыгран второй комплект медалей в лыжных гонках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

Помимо Спицова, на старт скиатлона 15 км + 15 км вышли уроженец Зеленодольска, татарстанский спортсмен Андрей Ларьков, а также Алексей Виценко и Андрей Мельниченко.

Итоговый результат Ларькова — 1:18:50.6 сек и 30-е место в финишном протоколе.

Виценко стал 23-м, Мельниченко занял 29-е место.

Ожидается, что Ларьков в течение Олимпиады примет участие в максимально возможном количестве стартов. Следующий старт — спринт классическим стилем планируется 13 февраля.