Паралимпийский комитет РФ в феврале примет решение по допуску спортсменов на Игры-2018

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Паралимпийский комитет России (ПКР) в феврале определится с дальнейшими действиями по решению Международного паралимпийского комитета о допуске россиян до участия в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента ПКР Анатолия Царика.

«1 февраля у нас будет исполком, и мы будем принимать решение, как поступать», – заявил Царик.

Ранее сообщалось, что российским болельщикам нельзя будет проносить национальные флаги на соревнования Паралимпиады-2018, поскольку это регламентируется правилами Международного паралимпийского комитета для неучаствующих стран. По словам главы комитета, на предстоящих Играх ожидается участие 30 – 35 нейтральных спортсменов из России в пяти видах спорта.

XII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.