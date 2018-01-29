Российским болельщикам запретили проносить национальные флаги на Паралимпиаду-2018

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Российским болельщикам нельзя будет проносить национальные флаги на соревнования Паралимпиады-2018. Это регламентируется правилами Международного паралимпийского комитета (МПК) для не участвующих стран, заявил журналистам его глава Эндрю Парсонс. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ожидается участие 30 – 35 нейтральных спортсменов из России. Они не должны быть замешаны в употреблении допинга», – также добавил Парсонс. Он уточнил, что список российских атлетов, которые примут участие в Играх. Позже будет опубликован на сайте МПК.

Российские паралимпийцы смогут выступить в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам, сноуборду и керлингу.

XII Паралимпийские зимние игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Ранее сообщалось, что российским болельщикам запретили демонстрировать национальные флаги и символику РФ на соревнованиях Олипиады-2018.