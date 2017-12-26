Вячеслав Зайцев приедет на финал юбилейного конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Финал XX юбилейного республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018» состоится 24 января в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Почетным гостем мероприятия станет художник-модельер Вячеслав Зайцев, который продемонстрирует авторскую коллекцию одежды.

В настоящий момент уже состоялся заключительный отборочный тур конкурса красоты. За право стать финалисткой конкурса соревновались претендентки из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Менделеевска, Бугульмы, Зеленодольска, Альметьевска, а также из районов республики. По итогам отборочного тура был сформирован предварительный состав финалисток – всего 42 конкурсантки.

14 января для казанских участниц состоится предварительный конкурс Beauty Round в концерт-холле «Эрмитаж», где будут определены победительницы в номинациях «Мисс Бикини» и «Мисс Талант».

17 января в Казань приедут конкурсантки из республики и вместе с казанскими претендентками приступят к репетициям финала. В период подготовки с девушками будет заниматься профессиональная команда режиссеров, хореографов, стилистов, фотографов, дизайнеров одежды. Окончательный состав финалисток жюри определит по результатам этой подготовки. В финальном шоу на сцену традиционно выйдут 30 самых красивых девушек Татарстана.

В финале определятся обладательницы двух главных титулов – «Мисс Казань-2018» и «Мисс Татарстан-2018». Победительницы конкурса будут представлять Татарстан на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия» и других российских и международных проектах.

