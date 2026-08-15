Минниханов поручил на высоком уровне провести четвертый форум «РОСТКИ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на открытии форума «РОСТКИ-2025»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предстоящий, четвертый по счету международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» должен быть проведен на высоком уровне. Такое поручение на традиционном республиканском совещании дал Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что форум «РОСТКИ» представляет собой одну из главных площадок взаимодействия с коллегами из Китая.

«В этом году мы ожидаем много гостей, представителей федеральных органов власти, делегатов из российских регионов, зарубежных гостей и Китайской Народной Республики. Необходимо уделить особое внимание вопросам безопасности и обеспечить содержательную часть всех наших сессий, заседаний, мероприятий в рамках форума», – акцентировал Раис Татарстана.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина доложила, что запланировано около 70 деловых сессий, охватывающих сферы промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта и так далее. Все дни форума в МВЦ «Казань Экспо» будет работать выставка. Предполагается, что мероприятие соберет примерно 10 тыс. человек. Для участников форума подготовлены культурная и спортивная программы, добавила она.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что за почти три года становления и накопления опыта привлекательность и влияние международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай» неуклонно растут. Подробнее о грядущем мероприятии читайте в материале «РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах».