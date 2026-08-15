Трамп пообещал объявить Ормузский пролив территорией США

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Соединенные Штаты после победы над Ираном установят свой суверенитет над Ормузским проливом. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Лонг-Айленд, направленном на поддержку кандидатов от Республиканской партии.

«После того как мы одержим победу над Ираном, который терпит сокрушительное поражение, я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – сообщил политик (цитата по РБК).

Установленную Штатами морскую блокаду иранских портов Трамп сравнил со «стальной стеной», уточнив, что американские военнослужащие «делают отличную работу».

Вместе с тем он признал, что трудности с проходом судов через Ормузский пролив сказываются на качестве жизни обычных граждан США. Несмотря на это, Трамп выразил уверенность в своей правоте: «Когда вам придется немного переплатить за бензин, я никогда не буду извиняться, я поступил правильно».

Кроме того, американский лидер назвал Иран «очень злой страной» и подчеркнул, что у государства, которое ведет себя подобным образом, не должно быть ядерного оружия. «То, что мы делаем, – это огромная услуга миру, не только нам самим, но и всему миру», – подытожил он.

Позднее министр финансов США Скотт Бессент в эфире, организованном порталом Newsmax, анонсировал, что администрация Дональда Трампа на следующей неделе объявит о введении новых мер против Ирана, которые выведут экономическую изоляцию исламской республики на беспрецедентный уровень.

Ранее, 11 августа, Иран передал Соединенным Штатам через посредников условия для открытия Ормузского пролива. Они включают, в частности, прекращение боевых действий (включая израильские кампании в Ливане и секторе Газа), снятие блокады, отмену санкций, возмещение ущерба и разморозку активов.

Большинство стран мира считают Ормузский пролив зоной международного судоходства, где безопасность гарантируется в том числе статьей 37 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, вступившей в силу в 1994-м. Однако ни Иран, ни Соединенные Штаты не ратифицировали это соглашение. В 2025 году через пролив проходило в среднем 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день – около 25% их мирового морского товарооборота.

В июле Трамп уже объявлял о взятии под контроль Ормузского пролива, но быстро отказался от планов взимать 20-процентную пошлину за проход через него. На прошлой неделе глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время визита в Израиль выразил уверенность в необходимости возобновить удары по Ирану для изменения позиции исламской республики на переговорах.