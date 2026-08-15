World Archery сняла ограничения с российских лучников

Стрельба из лука на Сабантуе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) снял введенные после начала специальной военной операции ограничения с российских спортсменов и официальных лиц. Об этом сообщается на сайте организации.

«Российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на соревнованиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира», – сказано в сообщении.

Однако данный вердикт не распространяется на состязания, проходящие под эгидой европейской федерации World Archery Europe. «World Archery продолжит диалог World Archery Europe по вопросу его реализации», – уточнили в организации.

Ранее, 7 июля, исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций о введении ограничений в отношении российских спортсменов.

Российских лучников отстранили от международных турниров в 2022 году. В 2024-м их допустили до квалификационных соревнований на Олимпиаду в нейтральном статусе, но они отказались участвовать в стартах без национальной символики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что проект строительства Центра стрельбы из лука в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. До этого сообщалось, что в новом центре оборудуют поле для стрельбы площадью 5090 кв. метров, раздевалки, помещения для тренеров и тренажерный зал.