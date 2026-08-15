Мухаметшин призвал татарстанцев посетить фестиваль ретроавтотехники

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня на территории горнолыжного курорта «Свияжские холмы» открылся XIX Международный фестиваль исторической техники. Почетный Председатель Государственного Совета РТ и президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин призвал жителей Татарстана посетить мероприятия.

«В этом году на традиционном авторетрофестивале, который проходит уже в 19-й раз, представлено более 300 раритетных автомобилей и мотоциклов со всей России: от Москвы и Петербурга до Екатеринбурга и Нового Уренгоя. За каждым экспонатом – целая эпоха, труд конструкторов, инженеров, рабочих», – написал Фарид Мухаметшин в своем канале в мессенджере МАКС.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

При этом он отметил, что нынешний год является особенным для отечественного. Так, легендарная «ГАЗ-21 „Волга“» отмечает 70-летие, а 50 лет назад в Набережных Челнах с конвейера сошел первый грузовик «КАМАЗ», напомнил президент авторетроклуба.

«Приятно видеть, что на фестиваль приезжают с детьми. Когда видишь, как дети показывают родителям на „Победу“ или „Волгу“, а старшее поколение вспоминает молодость у отреставрированных мотоциклов, понимаешь, что история не пылится в музеях, она звучит и живет», – подчеркнул Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

По его мнению, такую технику не купишь за деньги, в ней заключены истинная любовь к отечественному автопрому и годы кропотливого труда.

«Фестивальгә рәхим итегез, сез дә килеп карарга өлгерәсез әле (в переводе – „Приходите на фестиваль, вы еще успеете его посетить“)», – заключил Почетный Председатель Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Как ранее сообщал «Татар-информ», участие в фестивале примут делегации ретроклубов из Чебоксар, Екатеринбурга, Самары, а также члены клубов «Ульяновец» и «Волга М-21». В рамках мероприятия состоятся Автосабантуй, ретроквест, ретробазар, концерт и конкурсы водительского мастерства.

Всего в программе – более 300 старинных автомобилей и мотоциклов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Рязани, Кирова, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя, Ярославля, Чебоксар, Йошкар-Олы и других городов.