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Происшествия 15 августа 2026 10:59

Во время ракетной атаки ВСУ на предприятие в Самарской области пострадали двое

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При ракетном ударе ВСУ на промышленное предприятие в Самарской области пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Самое важное – погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью – она оказывается в полном объеме», – написал Федорищев.

На месте развернут оперативный штаб, последствия атаки ликвидируют экстренные службы.

#Самарская область #ракетный удар
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