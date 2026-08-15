Во время ракетной атаки ВСУ на предприятие в Самарской области пострадали двое

При ракетном ударе ВСУ на промышленное предприятие в Самарской области пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Самое важное – погибших нет. Все были вовремя эвакуированы, люди сработали точно по отработанным инструкциям. Двое человек обратились за медицинской помощью – она оказывается в полном объеме», – написал Федорищев.

На месте развернут оперативный штаб, последствия атаки ликвидируют экстренные службы.