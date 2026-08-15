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СВО 15 августа 2026 11:31

Армия России поразила склады с топливом и военными грузами для ВСУ

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Армия России поразила склады с топливом и военными грузами для ВСУ.

Как сообщает Минобороны РФ, накануне вечером был нанесен удар по складу с горючим в порту Южный, а также по патрульному катеру, сопровождавшему суда с военными грузами. Сегодня ночью был поражен склад с военным имуществом в порту Одесса и инфраструктура порта Измаил, используемая для хранения и транспортировки грузов и горючего для ВСУ.

Для нанесения ударов использовались БПЛА, добавили в военном ведомстве.

#минобороны рф #СВО
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