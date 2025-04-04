Военком Арского и Атнинского районов рассказал о гарантиях и льготах для контрактников

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Инструктор на военную службу по контракту военного комиссариата Арского и Атнинского районов сержант Алексей Степанов рассказал в интервью о гарантиях и льготах военнослужащим по контракту.

– Алексей Юрьевич, кто и с какого возраста может заключить контракт?

– Кандидатов, желающих служить по контракту, отправляют во все воинские части, расположенные на территории Российской Федерации и за ее пределами (такие тоже есть). Одно из основных требований – возраст с 18 до 50 лет. Важное значение имеет и здоровье. У кандидата не должно быть социально значимых заболеваний (ВИЧ, гепатит, туберкулез). Также он не должен состоять на учете в кожно-неврологическом, психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Это очень важно. В воинской части командир в зависимости от того, имел ли кандидат в прошлом службу или какой-то опыт (строитель, водитель), назначит его на ту должность, которая востребована в этой воинской части.

– Вы сказали, что распределяют по всем воинским частям. Если я правильно понимаю, речь идет не только о зоне специальной военной операции.

– Каждый человек имеет право сам выбрать воинскую часть. Например, часть, где проходил службу. Там они вновь проходят переподготовку. После переподготовки по собственному желанию или рапорту командира могут убыть в зону специальной военной операции. К нам с желанием заключить контракт обращаются и 18-летние ребята, желающие выбрать контрактную службу вместо срочной. Они распределяются по разным воинским частям, но не в зону специальной военной операции. Солдаты срочной службы также имеют право заключить контракт. Но только по собственному желанию.

– На какой срок заключается контракт? Куда могут обращаться граждане, желающие заключить контракт?

– Контракт заключается на один, три, пять лет. Необходимо предоставить паспорт, водительское удостоверение, если ранее проходил военную службу, то военный билет, если женат, – копию свидетельства о заключении брака, если есть дети, – копии свидетельств о рождении детей. Также необходимо взять с собой карту, реквизиты счета. Принимаются только карты «Мир», другие карты не принимаются. При обращении в военный комиссариат по месту жительства кандидат проходит медицинскую комиссию. В нашем районе эта работа налажена. Ответственный сотрудник военного комиссариата ответит на все интересующие вопросы, расскажет о выплатах, федеральных и республиканских льготах, определит воинскую специальность будущего контрактника, выдаст список необходимых документов и направление на медкомиссию. Сбор всех документов и медкомиссия занимают не более одного дня.

– В качестве кого будут служить по контракту?

– В зависимости от образования, навыков, физической подготовки будет определена специальность. Список военных должностей, которые нужны в настоящее время: оператор беспилотника, стрелок, вычислитель-наводчик артиллерии, связист, радиотехник, инженер-строитель, мастер по ремонту военной и гражданской техники, санинструктор, фельдшер, повар и другие. Если гражданская специальность значительно отличается от военной, то будут отправлены на обучение в рамках контракта с соответствующими выплатами и довольствием. Это значит, что служить по контракту может гражданин с любым уровнем образования независимо от профессии и занимаемой должности.

– Как служба по контракту засчитывается в страховой стаж?

– Во время нахождения в зоне проведения СВО страховой стаж засчитывается из расчета один день за три дня.

– Расскажите и о выплатах. Их получат все, кто заключает контракт?

– Единовременная выплата от Министерства обороны РФ составляет 400 тыс. рублей, от Республики Татарстан – 2,1 млн рублей. Кроме того, положена выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка – 20 тыс. рублей, поощрение при награждении государственными наградами от МО РФ – пять окладов денежного содержания. Ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО – от 210 тыс. рублей, дополнительные выплаты во время наступления – 8 тыс. рублей, выплата за 1 км продвижения по вражеской территории – 50 тыс., выплата за взятие или ликвидацию военной техники ВСУ – до 1 млн рублей и многое другое.

– Какие меры поддержки для участников специальной военной операции?

– Внеочередное медицинское обследование участников специальной военной операции и членов их семей, бесплатная психологическая помощь, возможность быстрого приобретения жилья за счет Министерства обороны через ипотечную систему, первоочередное зачисление в средне-специальные образовательные учреждения, бюджетное обучение в вузах, перевод с платной формы обучения на бюджет в вузах, также кредитные каникулы для участников СВО и их семей, освобождение от пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ, освобождение от подоходного налога на социальные выплаты за участие в СВО, освобождение от уплаты налога на недвижимость, отсрочка по договорам аренды имущества, льготное автокредитование.

– Это по России. Какие меры поддержки оказываются участникам специальной военной операции в Татарстане?

– Татарстан перед отправкой выделяет комплект вещей, необходимых для военной службы (спальный мешок, полевая форма, аптечка, сухпаек и другое).

Кроме того, подарочные комплекты детских принадлежностей всем семьям с новорожденными, бесплатное двухразовое горячее питание ученикам 1–11-х классов и одноразовое студентам, получающим среднее специальное образование; путевки в организации отдыха семьям с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно, путевки на санаторно-курортное лечение для пенсионеров; бесплатные социальные услуги на дому для пожилых и инвалидов I и II групп; преимущественное право приема в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; субсидии до 100 тысяч рублей на проведение газа на участок и приобретение внутридомового газового оборудования.

Службы занятости в первоочередном порядке рассматривают бизнес-планы безработных членов семей. Работодателям рекомендуется устанавливать мобилизованным работникам дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат, а также предусмотреть меры поддержки членам их семей.

Мобилизованным, добровольцам и контрактникам предоставлена отсрочка по платежам за аренду имущества, составляющего государственную казну Татарстана, на срок мобилизации и дополнительно 90 дней, в случае лечения срок могут продлить.

– Какие предусмотрены льготы и гарантии?

– Статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в шесть месяцев, оплачиваемый дополнительный отпуск 15 суток ежегодно.

Кредитные и налоговые каникулы, право оформления военной пенсии через 20 лет службы, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, льготы на образование детей, детский сад вне очереди, бесплатное питание в детском саду, школе, бесплатная продленка, бесплатное обучение в колледже, бесплатное санаторно-курортное лечение, страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, бесплатный отдых детей в оздоровительных лагерях, предоставление единовременной денежной выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 20 тысяч рублей, возможность возврата водительских удостоверений при заключении контракта, списание долгов и кредитов до 10 миллионов рублей, сохранение рабочих мест, получение гражданства РФ для иностранцев в упрощенном порядке.