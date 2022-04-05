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Ру Тат
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Строительство
5 апреля 2022  09:31
Эльза Кузнецова

В Челнах выставлен на продажу торговый центр за 39,2 млн рублей

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В Набережных Челнах еще один торговый центр выставлен на продажу. Продавец просит за него 39 млн 222 тыс. рублей. Информация опубликована на сайте бесплатных объявлений. 

Здание располагается в новой части города, в 59-м комплексе. Площадь двухэтажного объекта с цоколем — 653,7 кв. метра. По сообщению продавца, торговые площади арендованы полностью.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в феврале на продажу в Челнах были выставлены сразу два крупных торговых центра: на проспекте Мира за 135 млн рублей и по улице Шамиля Усманова за 100 млн рублей.

#Набережные Челны
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