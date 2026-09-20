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Общество 20 сентября 2026 14:39

За два дня на избирательных участках в РТ привились более 30 тысяч человек

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Порядка 31 тысячи татарстанцев привились на избирательных участках за два дня. Об этом сообщает пресс-служба Министерстве здравоохранения РТ.

«Сегодня последний день работы временных пунктов вакцинации. У татарстанцев есть возможность не только проголосовать, но и защитить свое здоровье в преддверии традиционного роста заболеваемости ОРВИ», – отметили в Минздраве Татарстана.

Вакцинация проводится после осмотра медиком, при отсутствии противопоказаний. В первую очередь специалисты рекомендуют прививаться пожилым людям и беременным женщинам, а также тем, кто по роду деятельности часто взаимодействует с другими людьми, например, работникам образования и здравоохранения.

Напомним, в медицинские учреждения Татарстана поступили 340 тысяч доз вакцины от гриппа. Вакцина развезена по всем муниципалитетам республики. Она в наличии во всех медицинских учреждениях.

#Выборы-2026 #выборы депутатов госдумы #вакцинация #Здоровье #медицина
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