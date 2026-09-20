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Общество 20 сентября 2026 14:32

Коробченко вместе с семьей проголосовал на выборах в Госдуму в родной школе

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Коробченко вместе с семьей проголосовал на выборах в Госдуму в родной школе
Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы России вместе с членами семьи. Об этом сообщает официальный канал Минпромторга РТ в МАКС.

Он отдал голос на избирательном участке в родной школе №25 в Набережных Челнах. По сложившейся традиции министр пришел на выборы с семьей.

«В этот день я иду в свою молодость, в свою родную школу, встречаю своих учителей и, конечно, голосую. Даже переехав в Казань, эту традицию не нарушаю. Сегодня мы пришли почти всей семьей, даже внук здесь! Пришли голосовать, во-первых, конечно, за наш Татарстан, за нашу большую, неделимую, сильную Россию, за наше будущее!», – прокомментировал СМИ Олег Коробченко.

Видео: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС

Напомним, избирательные участки работают до 20:00.

#Олег Коробченко #Минпромторг РТ #Выборы-2026
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