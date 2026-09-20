В Альметьевском районе на выборы приходят семьями и целыми династиями

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Для жителей Альметьевского района участие в выборах становится семейной традицией. На участки приходят многодетные семьи, молодожены и целые педагогические династии.

В селе Сулеево вместе проголосовала семья Валиахметовых, в которой педагогическая династия насчитывает более четырех поколений и свыше 455 лет общего стажа. Ее история началась в 1928 году, когда Рабига Валиахметовна Валиахметова начала работать в Бишмунчинской начальной школе. Сегодня большинство детей, внуков и правнуков семьи также работают в сфере образования.

«Выборы для нашей семьи всегда праздник. Маме 90 лет. Она в курсе всех событий, интересуется жизнью района, республики. Мы сегодня со всей династии педагогов проголосовали», – рассказала директор Сулеевской школы Гузалия Заляева.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

По словам главы Сулеевского сельского поселения Ансара Бикбаева, многие жители приходят на участки вместе с детьми. На трех избирательных участках поселения также организовали вакцинацию против гриппа.

В Альметьевске на выборы пришла многодетная семья Овсянниковых. Родители взяли с собой троих детей.

«Мы выбираем будущее для своих детей, это очень важно. Хотим, чтобы у них все было хорошо», – сказала Марина Овсянникова.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

А для Рината и Разили Низамовых участие в выборах стало одним из первых совместных событий после создания семьи. Молодожены поженились в эти выходные и сразу после регистрации брака приехали на избирательный участок.

«Все-таки я считаю своим гражданским долгом в такой важный день для нас прийти сюда, поскольку я отвечаю за будущее России и все-таки каждый голос важен», – сказала Разиля Низамова.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой