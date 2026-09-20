Максим Топилин проголосовал на выборах в Госдуму вместе с семьей

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. На избирательный участок №2708 в учебном корпусе школы №814 Москвы он пришел вместе с женой и старшей дочерью, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Участие в выборах является важнейшим правом для граждан нашей великой России. Уверен, что все, кому небезразлична судьба нашей страны, придут в эти дни на избирательные участки!» – отметил он.

Также Топилин встретился с делегацией международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Он является заместителем председателя постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам.

«Одним из главных механизмов контроля за объективностью проведения выборов, за тем, чтобы голос каждого избирателя был учтен правильно, является работа миссий международных наблюдателей», – подчеркнул Топилин.

По его словам, ПА ОДКБ имеет значительный опыт наблюдения за выборами в странах – участницах организации.

Координатор миссии, представитель парламента Таджикистана Рустам Шохмурод сообщил, что наблюдатели посетили избирательные участки и ознакомились с организацией дистанционного электронного голосования.

«Народ Российской Федерации с ответственностью подходит к вопросам голосования, тем самым поддерживая свое государство», – подчеркнул он.