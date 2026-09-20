Еще один iPhone 17 разыграли на марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!»
Обладательницей очередного iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стала Ильвина Сафиуллина. Победительницу определили в прямом эфире телемарафона ТНВ с помощью генератора случайных чисел.
К 14:00 в конкурсе участвовали 105 354 человека. Рандомайзер определил номер 42 059, который соответствовал публикации Сафиуллиной. После этого модераторы проверили ее аккаунт и фотографию на соблюдение условий конкурса.
В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Смартфоны определяют своих обладателей каждый час до 19:00.
Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их обладателей определят после 21:00, по окончанию выступления Салавата Фатхетдинова.
Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.