Еще один iPhone 17 разыграли на марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!»

Скриншот трансляции ТНВ

Обладательницей очередного iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стала Ильвина Сафиуллина. Победительницу определили в прямом эфире телемарафона ТНВ с помощью генератора случайных чисел.

К 14:00 в конкурсе участвовали 105 354 человека. Рандомайзер определил номер 42 059, который соответствовал публикации Сафиуллиной. После этого модераторы проверили ее аккаунт и фотографию на соблюдение условий конкурса.

В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Смартфоны определяют своих обладателей каждый час до 19:00.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их обладателей определят после 21:00, по окончанию выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.