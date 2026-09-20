Айдар Метшин проголосовал в родном поселке Красный Ключ

Фото: пресс-служба депутата Айдара Метшина

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин по традиции отдал голос в родном поселке Красный Ключ, сообщает официальный портал «Единой России».

«И в воскресенье, и в предыдущие дни голосования, избиратели активно участвуют в выборах – увидел это сам и поделился впечатлениями с членами избирательной комиссии. Особенно радует, что голосовать приходят семьями и очень активно идет на участки молодежь, участники и ветераны СВО. Высокая явка в этот важный день показывает сплоченность нашего народа! В ряде регионов наш враг предпринимает отчаянные попытки повлиять на настроение людей, устраивая атаки. Наш враг, как всегда, не знает, что мы становимся сильнее день ото дня, и вскоре мы встретим нашу Победу. Выборы — это еще один шаг навстречу к ней, когда мы показываем, что мы сильны единством», – отметил Айдар Метшин.

В Татарстане проходит третий день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Одновременно с выборами депутатов Госдумы в республике проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 40 районах республики.

В Татарстане в эти дни работают более 2,7 тысячи избирательных участков во всех городах и селах республики.