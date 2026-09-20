Салават Фатхетдинов проголосовал на выборах вместе с женой и внуком

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Он пришел на избирательный участок, расположенный в казанской гимназии №107, вместе с супругой Ляйсан и маленьким внуком, сообщает «Шахри Казан».

Участников голосования у входа встретили ученики школы, исполнив песню Салавата Фатхетдинова «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан»).

Артист отметил, что выборы являются важным событием для каждого человека. По его словам, он и его семья традиционно приходят на голосование вместе.

«Мы выбираем свою судьбу. Наша судьба – в наших руках. Поэтому мы с желанием приходим на выборы. А ходить всей семьей – это хорошая традиция. Всегда ходили вместе с детьми. Хотели, чтобы они тоже видели, знали и росли с этим. А теперь приходим с внуками. Пусть нам еще много-много лет будет суждено ходить вместе», – сказал Салават Фатхетдинов.

Видео: «Шахри Казан»