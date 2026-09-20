В Казани стартовал фестиваль «Время быть вместе»

У центра семьи Казан стартовал фестиваль «Время быть вместе». Площадка будет работать до 22:00, передает корреспондент агентства с места событий.

В программе: мастер-классы для детей и взрослых, уличный театр Руслана Риманаса, интерактивные площадки молодежных учреждений Казани, благотворительный маркет «Добрая Казань» и многое другое.

Кроме того, на сцене выступит огромное количество артистов, хедлайнерами станут «Отпетые мошенники», Мия Бойка, «Кар-Мэн» и Татьяна Куртукова.

Вход осуществляется по браслету избирателя.