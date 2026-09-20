Семья Шамсуллиных с десятью детьми рассказала о своем быте на марафоне ТНВ

Скриншот трансляции ТНВ

Семья Шамсуллиных из Казани, в которой воспитываются десять детей, стала гостем телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!». Фаат и Лейсан Шамсуллины рассказали, почему большая семья для них стала естественным выбором, как устроен их быт и кто помогает им в воспитании детей.

Сами супруги выросли в многодетных семьях. По словам Фаата Шамсуллина, они не ставили перед собой цель стать родителями именно десятерых детей.

«Так получилось. Просто дети для нас – радость. Мы сами воспитаны в многодетной семье, поэтому для нас нет ничего такого в том, чтобы иметь много детей», – рассказал он.

Особое место в жизни большой семьи занимает организация быта. Лейсан Шамсуллина призналась, что готовить одно блюдо сразу на всех получается не всегда: у детей разные вкусы. Поэтому иногда приходится делать даже несколько вариантов гарнира. Самая большая кастрюля в доме рассчитана на 15 литров – в ней готовят суп.

С домашними делами Лейсан помогают супруг и дети. Фаат, по ее словам, хорошо готовит, а старшие дети способны самостоятельно приготовить себе еду и присмотреть за младшими. В воспитании также участвуют бабушки и дедушки.

Скриншот трансляции ТНВ

«Старшие дети тоже очень помогают. Родители мужа – педагоги, они принимают большое участие в образовании детей. Моя мама – учитель татарского языка, она хорошо нас поддерживала в свое время и до сих пор помогает», – поделилась Шамсуллина.

Старшие дети семьи рассказали в студии, что родители стараются уделять внимание каждому из них. При этом у старших есть свои обязанности, в том числе помощь с младшими.

В этом году семья получила от республики микроавтобус Sollers Atlant. Однако пока Шамсуллины не могут отправиться на нем в поездку в полном составе: Фаату необходимо получить водительскую категорию D. Супруги также рассказали, что пользуются различными мерами поддержки многодетных семей, в том числе компенсацией платы за детский сад и помощью с оплатой кружков.

Ранее Шамсуллины уже приняли участие в выборах. В первый день голосования Фаат и Лейсан пришли на избирательный участок в Казани вместе с двумя детьми. Всего в семье растут пять девочек и пять мальчиков.