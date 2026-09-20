Ефлова на марафоне ТНВ рассказала об активности молодежи на выборах

Скриншот трансляции ТНВ

Молодые жители Татарстана активно включаются в общественную и политическую жизнь республики, причем участие в выборах – лишь одна из форм такой активности. Об этом в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы!» рассказала директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Мария Ефлова.

В институте, который возглавляет Ефлова, обучаются социологи, журналисты, политологи, философы и конфликтологи. В дни голосования студенты применяют полученные знания на практике.

«Социологи участвуют в экзитполах. Политологи непосредственно анализируют ту повестку, которая была до и есть сегодня, а журналисты – вы сегодня работаете, и наши журналисты тоже. Сегодня все работают», – отметила Ефлова.

Отдельное внимание в образовательном процессе, по ее словам, уделяется тому, чтобы молодые люди воспринимали происходящие сегодня политические процессы в контексте собственного будущего.

Скриншот трансляции ТНВ

«Мы стараемся им объяснять, что политика – это горизонт планирования и не надо жить только здесь и сейчас, а надо принимать активное участие в политической жизни как республики, так и России. Голосуя сегодня, мы все-таки думаем уже о будущем. Это именно их будущее», – отметила она.

Говоря о молодежи других специальностей, Ефлова выделила два фактора, способствующих вовлечению молодого поколения в жизнь общества, – это воспитание и образование. В семье дети видят отношение родителей к выборам, а преподаватели, близкие и наставники помогают им понять значение общественного участия.

Еще одной его формой социолог назвала волонтерство. Молодые люди помогают близким, другим жителям республики и животным. По мнению Ефловой, такое неравнодушие к окружающим впоследствии проявляется и в отношении к жизни республики и страны.

Во время нынешнего голосования студенты-социологи также проводят экзитполы. Они опрашивают желающих уже после того, как те проголосовали и вышли за пределы избирательного участка. Участие в исследовании добровольное.

«Мы как будто бы познакомимся немножечко пораньше с результатами, которые будут озвучены попозже. Особенности профессии – немножко знаем раньше остальных информацию», – сказала Ефлова.

Предварительные результаты экзитполов, по ее словам, будут озвучены после 21:00.

Сама Мария Ефлова проголосовала в первый день выборов – в 8 часов утра.