Средства акции «Красная гвоздика» направят на реабилитацию участников спецоперации

Фото: архив «Татар-информ»

Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с «Волонтерами победы» шестой год подряд проводит акцию «Красная гвоздика». Каждый житель Татарстана может помочь ветеранам Великой Отечественной войны, купив символический значок у добровольцев. А с этого года денежные средства планируют тратить на помощь и реабилитацию участников специальной военной операции.

«Будем работать адресно, по заявкам самих участников спецоперации. Некоторым, например, требуется двухсезонная инвалидная коляска», — сообщил «Татар-информу» руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.

В этом году «Красная гвоздика» стартовала в Татарстане 20 апреля. Финальным днем акции станет 22 июня — День памяти и скорби.

Как рассказал Азат Идрисов, во многих муниципальных образованиях акция уже завершилась, все значки были реализованы. Лишь у жителей Алькеевского, Азнакаевского, Алексеевского, Зеленодольского, Спасского, Сабинского, Сармановского и Ютазинского районов еще будет возможность присоединиться к акции и внести свой вклад в благое дело. Волонтеров можно встретить с боксами возле торговых точек, в скверах и в других общественных местах.

Ежегодно жители Татарстана вносят в общую копилку пожертвований около 100 тыс. рублей. Общий итог по всей России станет известен в конце августа. Средства, вырученные с продажи атрибутики, направляют на закупку лекарств, инвалидных колясок, слуховых аппаратов, протезов и других вещей, необходимых ветеранам, а теперь и участникам спецоперации.

За пять лет акции 189 ветеранов боевых действий получили адресную поддержку на общую сумму около 15 млн рублей. Республика Татарстан ежегодно входит в топ-5 регионов по результатам проведения акции «Красная гвоздика». В этом году к ней присоединились 77 регионов России.