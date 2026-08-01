На празднике «Я выбираю небо!» работает пункт отбора на службу по контракту

В Казани, возле Центра семьи «Казан», на авиационном празднике «Я выбираю небо!» заработала палатка мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Внутри каждый желающий может побольше узнать о службе по контракту, выбрать для себя приоритетное направление и даже пройти первичные мероприятия отбора.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Уже традиционно мобильный пункт отбора принимает участие в республиканской акции "Я выбираю небо!". Гости акции проявляют большой интерес к мобильному пункту, уже двое человек с утра прошли первичные мероприятия отбора у нас в пункте. Далее им предстоит пройти медосмотр и уже после отправиться к месту прохождения службы. На сегодняшний день мы отправляем во все виды и рода войск. Приоритетным направлением остаются Войска беспилотных систем. Также мы один из шести субъектов РФ, осуществляющих набор в Африканский корпус», – рассказал «Татар-инорму» офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Помимо прочего, для гостей мобильного пункта предусмотрены разные активности. Например, в палатке представлен симулятор пилота дрона – на нем каждый желающий может попробовать себя в роли оператора БПЛА. Прямо у входа в палатку расположился стол с макетом автомата Калашникова, который каждый желающий может разобрать и собрать на время. Внутри представлен комплект экипировки «Ратник».

Фото: © Гумиров Кирилл / «Татар-информ»

«В нашей палатке можно и заключить контракт, и просто ознакомиться с информацией о службе по контракту. Можно заранее примерить на себя комплект экипировки "Ратник" – такую же носят наши бойцы», – рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Рустем Самарханов.

Кроме того, в мобильном пункте отбора на празднике была представлена настоящая автоматная турель. С помощью таких турелей наши бойцы сбивают вражеские дроны. Модель предоставил благотворительный фонд «ZA мирное небо».

Агентство неоднократно рассказывало, что на сегодня в Татарстане – одна из самых больших в России выплат и самая высокая в ПФО. При подписании контракта с Министерством обороны РФ военнослужащий единовременно получает 2,9 миллиона рублей.