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На главную ТИ-Спорт 1 августа 2026 16:08

«Рубин» обыграл «Акрон» в матче второго тура РПЛ

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«Рубин» обыграл «Акрон» в матче второго тура РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Счет на 15-й минуте открыл защитник «Рубина» Андерсон Арройо. Спустя четыре минуты преимущество казанцев увеличил нападающий Мирлинд Даку.

«Акрон» сумел сократить отставание еще до перерыва. На 29-й минуте отличился Арсений Дмитриев, который установил окончательный счет матча – 2:1.

По ходу встречи желтые карточки получили Мирлинд Даку и Игор Вуячич у «Рубина», а также Кристиян Бистрович у «Акрона».

В матче третьего тура 9 августа «Рубин» примет «Оренбург», а перед этим в гостях сыграет против «Родины» в матче группового этапа Кубка России.

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