Ипотечные каникулы для семей с детьми упростят с 1 сентября

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С 1 сентября российские семьи при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка смогут оформить ипотечные каникулы без подтверждения снижения доходов. Об этом РИА Новости рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

Ранее для получения полугодовых кредитных каникул требовалось подтвердить снижение доходов более чем на 20% при расходах на обслуживание займа свыше 40% среднемесячных поступлений. По полученной информации, новый закон упрощает процедуру – основанием для каникул станет сам факт рождения или усыновления второго или последующего ребенка, пояснил эксперт.

Каникулы предоставляются на срок до 18 месяцев, заявление можно подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления. Жилье должно быть единственным, сумма ипотеки – не превышать 15 млн рублей, а у заемщика не должно быть просрочек.

При этом Тумин предупредил о скрытых издержках: во время каникул проценты продолжают начисляться, поэтому общая переплата вырастет, что может привести к увеличению срока кредита или росту ежемесячных платежей после окончания льготного периода.