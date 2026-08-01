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Общество 1 августа 2026 14:58

Юрист Прокофьев: бумажный полис ОСАГО нужен только при отсутствии электронного

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Водители обязаны возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде только в случае отсутствия электронной версии. Об этом ТАСС сообщил адвокат, заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

По его словам, Верховный суд РФ ранее вынес определение, отменившее штраф за отсутствие бумажного полиса, разъяснив, что электронный и бумажный полисы являются юридически равнозначными. Если водитель оформил полис в электронном виде, он не обязан возить с собой распечатанный экземпляр.

Прокофьев подчеркнул, что нововведений в этом вопросе на данный момент нет и не требуется.

#адвокат #полис осаго #полезная информация
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