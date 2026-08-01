Новый минерал в Хибинах оказался дороже золота

Российские ученые обнаружили ранее неизвестный науке минерал в Кировском руднике Хибинского массива, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.

Согласно полученной информации, новый минерал назвали «кольский ашкрофтин». В его состав входит иттрий – редкоземельный элемент, а также калий, натрий и кремний. Уникальность образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора, а структура кристалла относится к одной из самых сложных среди всех известных минералов, пояснили в ведомстве.

Только за налет на породе средняя цена составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превышает стоимость золота, добавили в министерстве.

Классический ашкрофтин – розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Его крупнейшее месторождение находится в Гренландии, также встречается в Канаде и Италии.