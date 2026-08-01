В ГД предложили учредить награду «За воспитание детей» для многодетных отцов

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил учредить государственную награду «За воспитание детей» для отцов, воспитавших троих и более детей, по аналогии со званием «Мать-героиня». Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, отцовский вклад в воспитание детей не менее важен, чем материнский, а крепкая семья держится на двух плечах. Речь идет о награде федерального уровня, которой будут удостаиваться мужчины, достойно воспитавшие троих и более детей, обеспечившие им образование и нравственное развитие. Парламентарий убежден, что такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи.

Миронов напомнил, что звание «Мать-героиня» было восстановлено в 2022 году указом президента, и сейчас настало время сделать следующий шаг – законодательно закрепить отцовскую награду. Это будет способствовать формированию в обществе образа успешного отца, для которого семья и воспитание детей являются главными жизненными приоритетами. Мужчина, воспитавший троих, четверых, пятерых детей, – герой, и страна должна знать своих героев не только на полях сражений, но и в мирной жизни, подытожил он.