Сборная Татарстана одержала две победы на старте Спартакиады по регби-7

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная Татарстана одержала две победы в стартовых матчах группового этапа турнира по регби-7 среди мужчин в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит в Казани.

В первом матче команда Татарстана обыграла сборную Курской области со счетом 55:0. Во второй встрече хозяева турнира обыграли Волгоградскую область – 45:5.

Турнир проходит 1–2 августа на Центральном стадионе Казани. В соревнованиях участвуют 15 команд из разных регионов страны, которые на первом этапе распределены по четырем группам.

По итогам группового этапа 2 августа состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира.