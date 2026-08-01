news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 августа 2026 15:26

Сборная Татарстана одержала две победы на старте Спартакиады по регби-7

Читайте нас в
Телеграм
Сборная Татарстана одержала две победы на старте Спартакиады по регби-7
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сборная Татарстана одержала две победы в стартовых матчах группового этапа турнира по регби-7 среди мужчин в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта, которая проходит в Казани.

В первом матче команда Татарстана обыграла сборную Курской области со счетом 55:0. Во второй встрече хозяева турнира обыграли Волгоградскую область – 45:5.

Турнир проходит 1–2 августа на Центральном стадионе Казани. В соревнованиях участвуют 15 команд из разных регионов страны, которые на первом этапе распределены по четырем группам.

По итогам группового этапа 2 августа состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финал турнира.

#регби-7 #спартакиада
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

На территории «Нижнекамскнефтехима» локализован очаг возгорания

31 июля 2026

На территории «Нижнекамскнефтехима» ликвидируется возгорание

31 июля 2026
Новости партнеров