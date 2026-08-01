Перерасчет пенсий 1 августа затронул 9,3 млн работающих пенсионеров

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Ежегодный перерасчет страховых пенсий работающих граждан, прошедший 1 августа в беззаявительном порядке, в этом году коснулся 9,3 млн пенсионеров. Об этом РИА Новости сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.

По его словам, августовский перерасчет, как и все плановые повышения пенсий, происходит автоматически – пенсионерам не нужно никуда обращаться для получения выплат в новом размере. Специалисты отделений фонда еще в июле провели все необходимые мероприятия по корректировке выплат. Пенсии с учетом повышения будут перечислены по стандартному графику.

В пресс-службе уточнили, что перерасчет коснулся получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы, а также получателей пенсии по потере кормильца при условии, что на лицевой счет умершего поступали новые средства.