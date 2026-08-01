С 1 сентября в России изменятся правила перевозки пассажиров автобусами и такси

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С 1 сентября в России вступят в силу новые правила перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Они будут действовать до 1 сентября 2032 года, сообщает ТАСС.

Изменения распространяются на регулярные перевозки автобусами, трамваями, троллейбусами и автомобилями, а также на перевозки по заказу и легковыми такси.

Новые правила предусматривают возможность оплаты проезда и посадки с использованием технологии NFC, если перевозчик обладает необходимыми техническими возможностями. Кроме того, оформить билет и пройти посадку можно будет через Единую биометрическую систему. Также при наличии соответствующей инфраструктуры пассажиры смогут подтверждать право на льготный проезд через национальный мессенджер MAX.

Еще одно нововведение касается информации о поездке. Если на маршруте действуют разные тарифы в зависимости от уровня комфортности, перевозчики будут обязаны заранее сообщать пассажирам, какие условия предусмотрены в транспорте. В частности, в билете должны быть указаны сведения о наличии кондиционера, туалета, аудио– и видеоаппаратуры, а также багажных полок. Эта информация должна быть доступна до покупки билета – на сайте перевозчика, в мобильном приложении, пунктах продажи или электронных сервисах оплаты.

Кроме того, перевозчики должны будут размещать в салоне транспортного средства не только сведения о водителе, но и контактный телефон для связи.

Изменения затронут и инфраструктуру автовокзалов и автостанций. Теперь пассажиры смогут бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами за час до отправления рейса и в течение часа после прибытия. Ранее такие временные рамки в правилах не были установлены.