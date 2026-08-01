Движение по улицам Хакима и Бондаренко планируют ограничить 1 августа

В Казани 1 августа в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!» планируют временное ограничение движения транспорта, сообщается в постановлении Кабмина РТ.

С 10:00 до 22:00 планируется перекрыть движение на следующих участках: по обе стороны улицы Сибгата Хакима (от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова) и по обе стороны улицы Бондаренко (от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима).

Также в этот период будет закрыт доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».