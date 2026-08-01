news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 августа 2026 11:00

Движение по улицам Хакима и Бондаренко планируют ограничить 1 августа

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 1 августа в связи с проведением авиационного праздника «Я выбираю небо!» планируют временное ограничение движения транспорта, сообщается в постановлении Кабмина РТ.

С 10:00 до 22:00 планируется перекрыть движение на следующих участках: по обе стороны улицы Сибгата Хакима (от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова) и по обе стороны улицы Бондаренко (от жилого дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к улице Сибгата Хакима).

Также в этот период будет закрыт доступ к смотровой площадке Центра семьи «Казан».

#ограничение движение #я выбираю небо
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

На территории «Нижнекамскнефтехима» локализован очаг возгорания

31 июля 2026
ИИ-агенты идут в цеха: какие задачи им готова поручить промышленность

ИИ-агенты идут в цеха: какие задачи им готова поручить промышленность

31 июля 2026
Новости партнеров