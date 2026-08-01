Авиашоу и военная техника: В Казани стартовал праздник «Я выбираю небо»

В Казани на площадке рядом с центром семьи «Казан» стартовал праздник «Я выбираю небо». Жителей и гостей столицы Татарстана ждёт большое авиашоу, которое начнется в 15:00, а пока можно ознакомиться с наземными активностями.

«Казань – авиационная столица нашей страны. Потому что у нас в Татарстане производят самые большие самолёты, лучшие вертолёты, а также работают огромное количество предприятий, которые производят беспилотную авиацию. Скоро будем производить и двигатели. Сегодня нас ждёт красивое авиашоу, а также наши предприятия и вузы готовы рассказать о своей работе», – обратился к гостям праздника вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Первые показательные полеты начнутся в 15:00, можно будет увидеть несколько видов самолётов Ту, Ил, вертолет Ансат, а группа «Стрижи» выступит в 17:00. На земле можно увидеть военную технику, как российскую, так и трофейную, посетить фудкорт, а также площадки предприятий и вузов Татарстана, связанных с авиацией.