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На главную ТИ-Спорт 1 августа 2026 13:33

Фигуристка Валиева отправилась во Францию на сборы к хореографу Ришо

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Фигуристка Валиева отправилась во Францию на сборы к хореографу Ришо
Фото: © «Татар-информ» ​

Российская фигуристка Камила Валиева присоединится к тренировочному лагерю французского хореографа Бенуа Ришо во Франции. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Светлана Соколовская.

По словам наставницы, после сборов в Кисловодске фигуристка отправилась к Ришо в рамках плана подготовки. Там она будет чистить программу и обмениваться опытом. Соколовская также попросила Алексея Мишина, который также будет находиться в лагере, при необходимости дать рекомендации.

20-летняя Валиева возобновила карьеру после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Официально приступить к тренировкам ей разрешили с 25 октября 2025 года. Сейчас спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Соколовской. До отстранения она тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

#Камила Валиева #фигурное катание
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