Современный Театр Антрепризы представит в Казани спектакль «Мизери» по роману Кинга

Фото: © ИП Шумилов А.А.

Современный Театр Антрепризы (Москва) представит 30 октября в Казани спектакль «Мизери» по одноименному роману американского писателя Стивена Кинга. Постановка пройдет на сцене культурного центра «Сайдаш».

Жанр спектакля обозначен как «захватывающее сочетание остросюжетного триллера и тонкой психологической драмы».

Мизери — один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга. В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев — популярного писателя Пола Шелдона и психопатичной поклонницы Энни Уилкс. Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада, из-за которого он разбился на своей машине где-то в горах. Он также не помнит, как его нашла и спасла от неминуемой смерти женщина. Все, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в доме Энни Уилкс — ярой поклонницы его романов, которая не желает расставаться со своим любимым автором…

Режиссером спектакля выступила Нина Орловская. Актеры: Евгения Добровольская и Семён Штейнберг.

Начало спектакля – в 19.00. Продолжительность – 2 часа без антракта.

Билеты доступны по ссылке.

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