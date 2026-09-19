В Челнах молодожены сразу после заключения брака проголосовали на выборах

Фото: центр образования №62 Набережных Челнов

Сегодня в Набережных Челнах учительница музыки центра образования №62 Лилия Аглиуллина вышла замуж. Сразу после заключения брака молодожены проголосовали на выборах в Государственную Думу России, рассказали в образовательном учреждении.

«Избирательный участок, расположенный в стенах школы, стал для них (новоиспеченных супругов – прим. Т-и) первым совместным шагом во взрослую семейную жизнь», – заметили в центре образования №62.

Фото: центр образования №62 Набережных Челнов

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Фото: центр образования №62 Набережных Челнов

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по итогам двух дней голосования составила 57,8%. В целом по России она оказалась равна 44,38%.