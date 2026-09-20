В Иране заявили о семи условиях для начала переговоров с США

Иран довел до сведения Соединенных Штатов семь условий для начала любых переговоров между двумя странами. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи.

«Послание Тегерана ясное и недвусмысленное: если Вашингтон хочет выйти из созданного им же затруднительного положения и не оставаться в нем дальше, у него нет иного выбора, кроме как принять условия Ирана», – написал высокопоставленный чиновник исламской республики на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter).

До этого Резаи рассказал телеканалу Al Jazeera, что Иран через Катар передал США свои условия прекращения войны и теперь ожидает ответа по этому вопросу от американского лидера Дональда Трампа.

Среди требований, выдвинутых руководством ИРИ, чиновник упомянул остановку боевых действий на всех фронтах, разблокировку замороженных средств и снятие морской блокады. Он также заметил, что действия США и Израиля дают иранской стороне основания выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, но Тегеран по-прежнему привержен фетве покойного Верховного лидера Али Хаменеи о запрете на создание ЯО.

В свою очередь накануне командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер отчитался, что за последние пару месяцев подчиненные ему силы помогли вывезти из Персидского залива через Ормузский пролив свыше 1 млрд баррелей нефти.

В своем видеообращении, размещенном в соцсети Х, военачальник также сделал акцент на том, что американские военные помогли пройти через Ормуз более чем 2 тыс. коммерческих судов, тогда как Иран из-за введенной против него «железной блокады <...> экспортировал ноль баррелей».

Большинство стран мира считают Ормузский пролив зоной международного судоходства, где безопасность гарантируется в том числе статьей 37 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, вступившей в силу в 1994-м. Однако ни Иран, ни Соединенные Штаты не ратифицировали это соглашение. В 2025 году через пролив проходило в среднем 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день – около 25% их мирового морского товарооборота.

Неопределенность ситуации вокруг Ормуза способствует росту цен на нефть наряду с захватом йеменскими повстанцами-хуситами восточного побережья Баб-эль-Мандебского пролива (они отказываются пропускать через него суда, связанные с Саудовской Аравией) и повреждением беспилотниками ведущего к Красному морю саудовского нефтепровода. Эти факторы привели в том числе к увеличению стоимости российской нефти.